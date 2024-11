Pakistan, scontri tra polizia e sostenitori ex premier Khan

Sono scoppiati nuovi scontri, in Pakistan, tra le forze di sicurezza e migliaia di sostenitori dell'ex primo ministro Imran Khan. I manifestanti sono giunti al mattino in città per chiedere la scarcerazione dell'ex premier. Ci sono stati reciproci lanci di gas lacrimogeno. La polizia, che da domenica ha bloccato tutte le zone di Islamabad, ha anche sparato proiettili di gomma. La rete internet non funziona in varie zone della città. Quattro paramilitari sono stati uccisi secondo quanto comunicato dal ministro dell'Interno, Mohsin Naqvi. Il primo ministro, Shebhaz Sharif, ha aggiunto che i paramilitari sono stati "travolti da un veicolo durante un attacco guidato dai manifestanti".