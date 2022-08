Morto il bodybuilder Valdir Segato, si iniettava olio nei muscoli

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Non si accontentava di fare allenamento in palestra il bodybuilder Valdir Segato. Il brasiliano, andando anche contro al parere dei medici che lo avevano messo in guardia sui possibili rischi, aveva iniziato a iniettarsi nei muscoli una sostenza sintetica a base di olio per gonfiarli il più possibile. Una passione per la muscolatura che si è trasformata in una dipendenza e che ha portato Segato alla morte per crisi respiratoria.