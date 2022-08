2/9 ©Ansa

Il distacco dalle macchine che hanno tenuto in vita il giovane ragazzo dallo scorso 7 aprile era programmato. È stato un incidente domestico a ridurlo in stato vegetativo. La scorsa notte, parlando a Sky News, la madre aveva detto che i medici curanti avevano chiarito di non avere “più opzioni” per salvare Archie