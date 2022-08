Usa, volo “storico” in famiglia: madre e figlia pilotano stesso aereo

Il volo in condivisione

approfondimento

L’amore per il volo, infatti, ha unito madre e figlia a tal punto che lo scorso 23 luglio le due hanno avuto modo di vivere quello che la stessa compagnia americana ha definito come un evento di portata “storica”, considerando che, ad essere protagonista, è stata in assoluto la prima coppia pilota madre-figlia tra tutti i dipendenti della Southwest Airlines, una tra le più grandi compagnie aeree a basso costo a livello mondiale.

“Un sogno diventato realtà”

“Keely è cresciuta facendo viaggi con sua madre, condividendo la passione per il volo e aspirando a entrare a far parte della Southwest Family”, ha riferito la compagnia a stelle e strisce. “È stato un sogno diventato realtà. Prima ho trovato questo lavoro e me ne sono innamorata, poi uno dei miei figli si è innamorato di questa carriera. È surreale”, ha commentato, entusiasta per l’avvenimento, mamma Holly. La donna aveva scelto di intraprendere questo lavoro una volta terminato il college, muovendo i primi passi in qualità di assistente di volo, ma poi ha deciso poi di compiere uno step ulteriore, diventando a tutti gli effetti una pilota d’aereo. Holly ha intrapreso così il proprio percorso professionale, compreso di lezioni in volo, e nel frattempo ha avuto tre figli, tra cui Keely, sua nuova collega di lavoro in cabina.