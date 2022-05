Russia, ecco l'aereo che Putin userà in caso di guerra atomica

Per la celebrazione del 9 maggio, in cui in Russia ricorre la “Giornata della memoria per i caduti della grande guerra patriottica”, ovvero la Seconda guerra mondiale, sui cieli della Piazza Rossa di Mosca volerà il Ilyushin Il-80. Si tratta dell’aereo progettato per ospitare le alte cariche della Federazione russa in caso di scoppio di una guerra nucleare (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).