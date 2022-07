La Tunisia al voto per il referendum costituzionale

Seggi aperti per il referendum sulla contestata bozza di Costituzione promossa dal presidente Kais Saied, il quale, replicando alle accuse di "colpo di Stato" lanciate dall'opposizione, ha parlato della necessità di "correggere" il percorso aperto con la rivoluzione

Seggi aperti in Tunisia per il referendum sulla contestata bozza di Costituzione promossa dal presidente Kais Saied, tra gli appelli al boicottaggio dell'opposizione per una possibile deriva autoritaria del Paese, ancora alle prese - a 11 anni dalla 'rivoluzione dei gelsomini' contro Ben Ali che segnò l'inizio della cosiddetta Primavera Araba - con gravi problemi economici e politici.