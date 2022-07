Uk, sarà sfida tra Sunak e Truss per il dopo Johnson

Mondo

Perché Boris Johnson si è dovuto dimettere: cos'è lo scandalo Pincher

Ancora sotto torchio per il Partygate, il leader dei conservatori non ha retto l'ennesimo caso mediatico che lo ha colpito. Tutto nasce dall'inchiesta con cui il The Sun ha accusato Chris Pincher, fedelissimo di Johnson, di aver palpeggiato due uomini in un club. Si è scoperto che un episodio simile gli era già stato attribuito nel 2019. Johnson ne era a conoscenza

Boris Johnson non è più il leader dei Tory. Resterà primo ministro fino al prossimo autunno, quando - tra settembre e ottobre - i conservatori inglesi avranno un nome con cui sostituirlo. Una scelta sofferta ma obbligata, per far fronte alla pioggia di dimissioni tra i membri della sua squadra di governo, consegnate sulla scia dell’ultimo grande scandalo che ha colpito il team di Johnson, il caso Pincher

LO SCANDALO PINCHER – Ancora sotto torchio per il Partygate, Johnson ha dovuto fare i conti con lo scandalo che ha travolto Chris Pincher, fedelissimo del primo ministro ed ex deputy chief whip, una sorta di custode della disciplina di maggioranza in Parlamento