Crisi governo, Financial Times: "Italia ha ancora bisogno di Draghi"

"Una crisi politica ha colpito Roma nel momento peggiore possibile" con "la crisi del costo della vita, la guerra in Ucraina e il pacchetto 'anti-frammentazione' pianificato dalla Banca centrale europea", meglio noto come 'scudo anti-spread', e "l'Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi". Questo è il messaggio principale dell'intervento del Financial Times che, con un editoriale firmato dalla redazione, ha detto la sua sulle vicende della politica italiana e sulla possibilità che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, possa abbandonare Palazzo Chigi (LO SPECIALE - AGGIORNAMENTI LIVE ).

Settimana cruciale "non solo per l'Italia"

"Era inevitabile che la rara stabilità portata alla politica italiana da Mario Draghi non sarebbe durata", si legge nell'articolo, "ma mesi di tensione ribollente all'interno della coalizione italiana di governo sono traboccati la scorsa settimana quando il partito populista Cinque Stelle, un membro chiave del suo governo trasversale, ha boicottato un voto su un pacchetto di aiuti da 26 miliardi di euro destinato a sostenere le famiglie con l'inflazione in aumento". "Questa settimana sarà cruciale, e non solo per l'Italia", ha sintetizzato il quotidiano finanziario britannico.