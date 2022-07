1/11 ©Ansa

Dopo l’anticiclone delle Azzorre, che ha portato un po’ di sollievo, sull’Europa torna a colpire quello africano che nei prossimi giorni porterà a un rialzo delle temperature sempre più intenso. In Italia i valori saliranno fra giovedì 14 e venerdì 15, in altri Paesi - come la Spagna - la situazione è già critica con punte fino a 47°. Il caldo colpirà anche Paesi di solito più freschi, come il Regno Unito, la Germania e l’Olanda, con temperature apparentemente più gestibili delle nostre ma che in realtà superano abbondantemente la media stagionale di quelle zone

GUARDA IL VIDEO: Meteo, inizia una lunga fase calda ed afosa con punte di 40°