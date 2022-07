Usa, Trump: "Nel 2024 ci riprenderemo Casa Bianca, riporteremo ordine"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

"Nel 2024 ci riprenderemo questa magnifica Casa Bianca. Dobbiamo vincere nettamente, per evitare che questa volta i radicali di sinistra non ci rubino le elezioni". Lo ha detto Donald Trump, parlando a Anchorage, in Alaska, durante un comizio in sostegno dei suoi candidati alle primarie dei repubblicani. Trump ha ribadito anche che con lui alla Casa Bianca "non ci sarebbe stata l'invasione russa dell'Ucraina. Se le elezioni fossero andate in modo diverso - ha detto l'ex presidente Usa ai sostenitori - non avremmo lasciato l'Afghanistan in quel modo, lasciando materiale militare per miliardi di dollari, e non ci sarebbe stato il disastro ucraino con centinaia di migliaia di morti". (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)