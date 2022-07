4/11 ©Getty

Gli Stati Uniti hanno esortato il futuro nuovo governo a "lavorare rapidamente" su soluzioni per ripristinare la stabilità economica e affrontare il malcontento popolare per il peggioramento delle condizioni economiche. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) si augura la ripresa dei colloqui per il salvataggio finanziario, come si legge in una nota

Sri Lanka in default, inflazione al 40%: mancato pagamento di cedole da 78 milioni