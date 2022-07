Usa, spari a parate 4/7: 6 morti a Chicago, 2 feriti a Philadelfia

Dopo una ricerca durata otto ore, la polizia ha arrestato il sospettato della sparatoria nella metropoli dell’Illinois. Caccia all’uomo in Pennsylvania, dopo che qualcuno ha aperto il fuoco contro le persone che partecipavano alla festa. Biden: “La violenza delle armi è un’epidemia che non rinuncio a combattere” ascolta articolo Condividi

Sangue sulle parate per il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti: dopo una caccia all'uomo durata otto ore, la polizia ha arrestato il giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago, uccidendo sei persone e ferendone 31. Robert Crimo, che le autorità non hanno ancora definito ufficialmente l'autore della strage, è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua auto nella zona di Lake Forest, a nord della metropoli dell'Illinois, ed è stato subito portato in centrale per essere interrogato. Anche a Philadelfia è stato aperto il fuoco sulla parata, ferendo 2 poliziotti: le autorità sono alla ricerca del responsabile.

L’identikit del sospettato leggi anche Usa, ok del Senato a legge bipartisan che prevede stretta sulle armi Del sospettato della sparatoria a Chicago al momento si sa solo quello che appare sui social media: rapper con lo pseudonimo Awake, diversi tatuaggi sul viso e sul collo, abitante della città in cui è sospettato di aver compiuto il massacro. In una foto del suo profilo Facebook, ora oscurato ma rilanciato da molti utenti di Twitter, il giovane appare con un elmetto e una piccola telecamera in testa e il volto coperto. Sempre sulla sua pagina compare un'immagine di una manifestazione del Patriot Front, un'organizzazione suprematista bianca. La sparatoria a Chicago La parata ad Highland Park era iniziata da circa dieci minuti quando il killer ha aperto il fuoco sulle migliaia di persone che stavano partecipando alla festa. Ha sparato dal tetto di un palazzo e ha usato un fucile, che poi più tardi è stato ritrovato dagli agenti. "All'inizio pensavo fossero i fuochi d'artificio, non avevo capito che fossero spari", ha raccontato una testimone. "Poi ho iniziato a vedere gente insanguinata che urlava e scappava. È stato orribile", ha detto la donna ancora sotto shock.

Biden: “Scioccato, violenza senza senso” leggi anche Usa, la Corte suprema stabilisce il diritto al porto d'armi Il presidente degli Usa Joe Biden e la moglie Jill si sono detti "scioccati" per l'ennesimo episodio di "violenza senza senso". Durante i festeggiamenti alla Casa Bianca per la festa dell’Indipendenza il presidente americano ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime e ha assicurato: “La violenza delle armi è un’epidemia che non rinuncio a combattere” Spari anche a Phiiladelfia E a poche ore dalla sparatoria a Chicago, si è aperta una caccia all’uomo anche a Philadelfia dopo che qualcuno ha aperto il fuoco contro le persone che partecipavano alla parata del 4 luglio. Al momento il bilancio è di due poliziotti feriti. Su Twitter circolano video in cui si sentono gli spari e si vede la folla disperdersi, mentre sullo sfondo continua lo spettacolo dei fuochi d'artificio.