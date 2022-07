Sparatoria Chicago, chi è Robert Crimo il killer della parata 4 luglio

Figura esile, sguardo perso nel vuoto, barbetta a chiazze e tatuaggi sul viso e sul collo di cui uno sopra il sopracciglio sinistro con la scritta "Awake", lo pseudonimo che utilizzava per le sue canzoni rap sul web. Questo l’identikit di Robert “Bobby “ Crimo III, il 22 enne arrestato poche ore dopo gli spari sulla parata del 4 luglio, ad Highland Park, periferia di Chicago. "Rapper, cantante, cantautore, attore e regista di Chicago" così viene descritto il killer sui social network. Crimo ha inciso 56 canzoni in tre album, il primo nel 2017 intitolato "Messages". Molti video collegati al suo nome e al suo volto mostrano immagini inquietanti e violente. Come nella clip della canzone "Toy Soldier" in cui si vede un uomo che spara con una pistola, poi cade a terra in una pozza di sangue, dopo essere stato colpito dalla polizia.