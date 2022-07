Chicago, sparatoria durante parata 4 luglio. Media: "Cinque morti"

La polizia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul numero di vittime e feriti. La sparatoria è avvenuta nell’area di Highland Park, periferia nord della città. Lo scorso anno, in occasione della festa dell’Indipendenza, erano state uccise 19 persone e ferite oltre 100

Almeno cinque persone sarebbero morte durante una sparatoria a Highland Park, periferia nord di Chicago, nel corso di una parata per celebrare il 4 luglio, giornata dell’Indipendenza per gli Stati Uniti. Lo riferiscono i media locali. Adesso è caccia all'uomo per trovare il colpevole, ancora ignoto. I feriti sarebbero almeno 16. Un reporter del Chicago Sun Times ha detto di aver visto tre corpi insaguinati e coperti da un telo bianco. La polizia non ha ancora rilasciato nessun dato ufficiale sul numero di vittime o feriti. Sul luogo della sparatoria è arrivata anche l'Fbi. Lo scorso anno, durante i festeggiamenti per il 4 luglio, a Chicago erano state uccise 19 persone e ferite oltre 100.