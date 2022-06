New York, donna uccisa in strada mentre spinge passeggino con figlio

Una donna di 20 anni che spingeva un passeggino con il figlio di tre mesi in una strada di New York è stata colpita alla testa con un'arma da fuoco e uccisa. Lo riporta il Guardian citando il dipartimento di polizia di New York. La vittima è stata portata al Metropolitan Hospital Center dove è morta per le ferite riportate. Il suo bambino è rimasto illeso. In una conferenza stampa vicino alla scena nell'Upper East Side di Manhattan, il sindaco di New York, Eric Adams, ha lanciato un appello per trovare l'assassino. "Troveremo la persona colpevole di questo orribile crimine. Lo troveremo e lo consegneremo alla giustizia", ha detto Adams. La donna è stata colpita alla testa da un uomo armato, vestito completamente di nero, che l'ha avvicinata da dietro. Nessun sospetto è stato preso in custodia. La sparatoria è l'ultima di una serie di attacchi, alcuni dei quali apparentemente casuali, nelle strade e nelle metropolitane di New York che hanno lasciato i residenti con il fiato sospeso.