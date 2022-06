Assalto Capitol Hill, nuove accuse a Trump

Lo staff era a conoscenza dell'assalto

Cassidy Hutchinson nel corso della sua testimonianza ha raccontato molti dettagli dei giorni precedenti all'assalto. "Sei eccitata per il 6? Andiamo al Campidoglio. Sarà fantastico", le disse alcuni giorni prima Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump. Queste parole Hutchinson le riferì subito a Meadows che le rispose: "Le cose potrebbero mettersi davvero male". "Mi disse - ha raccontato ancora Hutchinson - che era preoccupato che la situazione potesse finire fuori controllo ed essere potenzialmente pericolosa per la nostra democrazia o per il modo in cui le cose stavano andando in vista del 6 gennaio". L'entourage dell'ex presidente Trump dunque, secondo quanto lasciato intendere dalla donna, era consapevole del potenziale di violenza insito nell'assalto. "Ho sentito il presidente dire qualcosa del tipo 'Non mi interessa che abbiano armi. Non sono qui per farmi del male'", ha raccontato Hutchinson.