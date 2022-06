Ucraina, missili russi su centro commerciale a Kremenchuk: morti. FOTO

Le forze russe hanno lanciato un attacco sulla città nell'oblast centro-orientale di Poltava, sulle rive del fiume Dnipro. Zelensky ha spiegato che è stato colpito un mall “dove c'erano più di mille civili”. Non costituiva "nessun pericolo per l'esercito russo" e non aveva "nessun valore strategico", ha aggiunto. “È un altro crimine di guerra russo", ha detto il governatore della regione. Il ministro degli esteri ucraino Kuleba: “La Russia è una disgrazia per l'umanità e deve affrontarne le conseguenze"