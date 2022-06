1/9 ©Getty

Si chiamano “the Siberian Holidays” e sono pensate appositamente per far viaggiare i turisti in alcuni dei luoghi scelti dal presidente Vladimir Putin. L’iniziativa, come scrive The Moscow Times, arriva dalle autorità russe per il Turismo. Nella foto, Putin in Siberia nel 2019

