Ucraina, ex soldati Usa catturati dai russi: "Stiamo bene"

Si tratta dell'ex sergente Alexander Duerke e dell'ex marine Andy Tai Ngoc Huynh. Si trovavano in Ucraina per insegnare alle forze di Kiev a usare armi americane. Entrambi appaiono in alcuni filmati rilasciati dall'emittente controllata dal Cremlino Russia Today. Huynh: "Sono stato preso dai russi intorno a Kharkiv, mi hanno trattato bene. Non ho visto uccisioni indiscriminate di civili". Duerke in un messaggio alla madre: "Spero di tornare al più presto"

Due combattenti americani in Ucraina sarebbero stati catturati dalle forze di Mosca a nord di Kharkiv, la scorsa settimana. Si tratta dell'ex sergente Alexander John-Robert Drueke, 39 anni, originario di Tuscaloosa (Alabama), e dell'ex marine Andy Tai Ngoc Huynh, 27 anni, di Harselle (Alabama). Nelle scorse ore è circolata un'immagine che mostra i due cittadini statunitensi con le mani legate dietro alla schiena, all'interno di quello che si presume essere il retro di un camion russo. Sono poi finiti in rete due diversi video: in uno si vede Drueke rivolgersi alla famiglia, assicurando di star bene. Nell'altro Huynh racconta di come sarebbe finito nelle mani dei soldati di Mosca e parla di "proganda" occidentale nel racconto del conflitto. Un terzo veterano, l'ex ufficiale dei Marine Grady Kurpasi, risulta scomparso in Ucraina da aprile. Un quarto invece, Willy Joseph Cancel, è stato ucciso a maggio (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24).

Drueke: "Sono vivo, sono contro la guerra"

"Mamma, voglio solo farti sapere che sono vivo e che spero di tornare a casa al più presto", dice Drueke nel video che sta circolando online, senza però rivelare dove si trovi effettivamente. Come altri veterani Usa, l'uomo era volato in Ucraina per insegnare alle forze di Kiev come usare le armi americane, ha riferito la famiglia. Il soldato è apparso in video nello stesso giorno in cui l'emittente televisiva controllata dal Cremlino Russia Today ha riportato che lui e Huyn si erano arresi all'esercito russo dopo essere stati abbandonati dai comandanti ucraini. In un altro filmato, Drueke – dopo essersi identificato - dice di "essere contro la guerra".

Huynh: "Ci siamo arresi ai russi"

Più dettagli emergono dal filmato in cui si vede l'uomo che si presume essere Huynh raccontare della sua esperienza sul campo. "Eravamo nell'area di Kharkiv, non conosco la posizione esatta ma era una foresta. Gli ucraini si erano ritirati e ci era stato chiesto di coprire la loro ritirata. Le forze russe hanno invaso la nostra posizione e abbiamo dovuto arrenderci. Abbiamo camminato per cinque ore nei boschi, poi siamo arrivati su una strada e ci siamo arresi alle forze russe", ha raccontato l'ex militare americano. Huynh si dice consapevole che ci sia stato un lavoro di "propaganda" nell'ambito della guerra, non solo da parte degli americani ma "di tutto l'Occidente". L'ex militare racconta di non aver visto le forze di Mosca uccidere indiscriminatamente i civili e di essere stato trattato bene dai russi che lo hanno catturato.