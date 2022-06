Ucraina, foto dei 2 americani catturati. Un terzo ex marine disperso

Un terzo ex marine risulta disperso

La Casa Bianca in precedenza aveva detto di stare "lavorando duramente per saperne di più" su due ex soldati, volontari nell'esercito di Kiev, che risultavano scomparsi in Ucraina. Lo aveva comunicato la portavoce Karine Jean-Pierre, aggiungendo di non poter confermare le notizie di stampa sulla presunta cattura da parte russa di Alexander Drueke e Andy Huynh. C’è anche un terzo americano disperso, come ha confermato la famiglia, si tratta del veterano del corpo dei marine Grady Kurpasi.