Elezioni legislative Francia, exit poll: Melenchon in testa al 26,2%

La maggioranza assoluta, che scatta a 289 seggi, non è garantita per la coalizione macronista Ensemble!, che resta comunque saldamente avanti alla gauche di Nupes. Tutto dipenderà dal numero di circoscrizioni in cui ci saranno duelli (Ensemble! contro Nupes) e in cui si prevedono invece delle "triangolari", con la partecipazione probabile del Rassemblement National di Marine Le Pen (fra 15 e 30 seggi). Nel primo mandato di Macron, il governo - compresi gli alleati centristi del MoDem - godeva di una maggioranza molto larga, 341 seggi.

Macron cerca la maggioranza assoluta

I francesi hanno votato fino alle 20 per il primo turno delle elezioni legislative per il rinnovo del Parlamento. Il rieletto presidente Emmanuel Macron, con la sua coalizione centrista Ensemble!, è alla ricerca della maggioranza assoluta dei seggi fissata a quota 289. L’affluenza era attesa in calo rispetto al 2017, quando già era scesa sotto al 50%. Il secondo turno delle elezioni legislative è atteso per la prossima domenica.

Il sistema politico francese

Chi non risulterà eletto direttamente con la maggioranza assoluta nel proprio seggio, per accedere al ballottaggio o dovrà essere arrivato al secondo posto, oppure aver superato il 12,5% dei voti degli elettori iscritti. In questo caso, scatterà la "triangolare" al ballottaggio. Se Emmanuel Macron non otterrà la maggioranza assoluta - che aveva largamente insieme ai centristi del MoDem nel primo mandato, con 341 deputati - dovrà scendere a patti con gli altri partiti per far passare le sue riforme, in particolare quella molto controversa che farà aumentare gradualmente nel tempo l'età pensionabile, fino a 65 anni.