Severodonetsk, Zelensky: resistiamo, ma russi più potenti

"I nostri eroi non cedono posizioni. In città, duri combattimenti nelle strade continuano", ha detto nel suo consueto messaggio serale il presidente ucraino

Continua la guerra in Ucraina e la prima linea del fronte resta Severodonetsk, dove secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky i suoi "resistono", sebbene i russi siano "più numerosi e più potenti".