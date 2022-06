Usa, distrugge reperti nel museo: aveva litigato con la fidanzata

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

Mercoledì sera un ragazzo ha fatto irruzione nel Museo d'arte di Dallas, negli Stati Uniti, e in preda all’ira ha distrutto una serie di antichi reperti archeologici del valore complessivo di oltre 5 milioni di dollari. Il motivo della rabbia era legato a una lite con la fidanzata. Lo riferisce Nbc News online citando la polizia di Dallas che è intervenuta per arrestare il vandalo, poi identificato come Brian Hernandez, di 21 anni. Il ragazzo si è servito di una sedia di ferro per sfondare l’ingresso del museo in orario di chiusura e ha dato sfogo alla sua ira colpendo le vetrine e distruggendo gli oggetti al loro interno. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza.