1/11 ©Ansa

Maggio, il mese che per i fedeli è dedicato alla Madonna, si chiuderà con un Rosario per la pace con cui Papa Francesco "desidera offrire un segno di speranza al mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza dei tanti teatri di guerra ancora attivi"

GUARDA IL VIDEO: Papa Francesco annuncia il Concistoro e la creazione di 21 cardinali