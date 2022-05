Lapsus di Bush: "Invasione Iraq ingiustificata… volevo dire Ucraina"

Il video della gaffe dell'ex presidente degli Stati Uniti che confonde l'Iraq con l'Ucraina, davanti ad un pubblico divertito, è stato condiviso su Twitter, facendo in breve tempo il giro del mondo

Una gaffe dietro l’altra. L’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush durante un discorso a Dallas prima paragona il presidente ucraino Zelensky a Churchill poi confonde l’Iraq con l’Ucraina. (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI). E’ accaduto durante un evento organizzato presso la Southern Methodist University. Immediata la reazione del pubblico in platea, scoppiato in una risata generale.