Biden in Corea del Sud e Giappone per rafforzare alleanze in Asia

Sarà il suo primo viaggio in Asia come presidente degli Stati Uniti. Joe Biden arriverà domani a Seul, in Corea del Sud, e domenica si sposterà a Tokyo, in Giappone. Una tre giorni durante la quale, secondo quanto detto dal consigliere per la sicurezza nazionale americana, l’inquilino della Casa Bianca mostrerà “come può essere il mondo se le democrazie prevalgono e sono unite”. Un messaggio forte che, sottolinea ancora Jake Sullivan, “sarà ascoltato ovunque, anche a Pechino”.