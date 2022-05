Primarie Usa, i candidati di Donald Trump superano il test

Ted Budd per il Senato in Nord Carolina e Doug Mastriano, per il governatore della Pennsylvania, hanno vinto mostrando la forza dell'ex presidente e della teoria del voto del 2020 rubato, appoggiata da entrambi

Donald Trump non lascia la presa sul partito repubblicano e supera la prova delle primarie. Due suoi candidati, Ted Budd per il Senato in Nord Carolina e Doug Mastriano, per il governatore della Pennsylvania, hanno vinto mostrando la forza dell'ex presidente e della teoria del voto del 2020 rubato, appoggiata da tutti e due i vincitori. Ted Budd si è presentato come difensore delle armi, anti-abortista e difensore del muro anti-immigrati al confine con il Messico. Mastriano invece è un ex colonnello dell'esercito, rappresentante dell'estrema destra, legato ai cospirazionisti QAnon.

Gli altri risultati delle primarie Usa

Ancora da decidere invece la corsa repubblicana al Senato in Pennsylvania: il candidato dell'ex presidente, il medico star Mehmet Oz, è secondo a pochissima distanza dal numero uno Dave McComrick, mentre l'ultraconservatrice Kathy Barnette è terza. Non ce l’ha fatta invece il trumpiano di ferro Madison Cawthorn in Nord Carolina, come scrive anche la Cnn, travolto dagli scandali. Il giovanissimo 26enne, sulla sedia a rotelle da quando aveva 18 anni a causa di un incidente automobilistico che gli ha quasi tolto la vita, ha concesso la vittoria al rivale Chuck Edwards. Fra le fila democratiche John Fetterman ha battuto facilmente il rivale Conor Lamb e si è aggiudicato le primarie per il Senato in Pennsylvania nonostante le scetticismo di alcuni nel suo partito, convinti che Lamb fosse il ritratto del futuro dei democratici. "Siamo uniti su John, che è un candidato forte e può vincere in novembre", ha commentato a caldo Joe Biden. Il presidente, del resto, segue da vicino l'andamento del voto, con un occhio alle elezioni di novembre. Rand Paul agguanta invece con facilità la vittoria alle primarie repubblicane per il Senato in Kentucky. A novembre sfiderà il democratico Charles Booker.