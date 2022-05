Guerra Ucraina, Zelensky: “Negoziati su uscita militari da Azovstal”

Il presidente ucraino in un videomessaggio: “Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol”. Poi aggiunge: “I soldati russi che sopravviveranno porteranno indietro in Russia tutto questo male, lo porteranno indietro perché si ritireranno, è così che finirà”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio, ha annunciato che sono in corso negoziati per far uscire le persone da Mariupol, compresi i combattenti asserragliati nell'acciaieria di Azovstal. "Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati", ha detto Zelensky, aggiungendo poi che la situazione nel Donbass "rimane molto difficile". Il presidente, riporta Ukraina 24 citando un comunicato dello Stato maggiore delle Forze armate, ha anche ha firmato il decreto con cui nomina il maggior generale Igor Tantsiura comandante delle Forze di difesa territoriale dell'esercito, sostituendo Yurii Halushkin che finora ricopriva questo incarico (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).