Usa, spari in chiesa a Orange County e in mercato a Houston: vittime

A poche ore dalla strage avvenuta a Buffalo , nello Stato di New York, altri due attacchi con armi da fuoco sono avvenuti negli Stati Uniti. Una sparatoria è avvenuta nella chiesa presbiteriana Geneva su El Toro Road, nella zona di Laguna Woods, contea di Orange County (Sud della California). Il bilancio è di un morto e quattro feriti in condizioni critiche. Lo riferiscono le autorità locali, per le quali "diverse persone sono state traportate in ospedale". Il dipartimento di polizia ha fatto sapere di aver già fermato il presunto assalitore e recuperato l'arma.

Houston, sparatoria in un mercatino: almeno 2 morti



Un'altra sparatoria è avvenuta anche nel Nord di Houston, in Texas. Lo riporta Abc, che ha spiegato che è stato aperto il fuoco in un mercatino delle pulci, specificando che ci sono almeno due morti mentre altre tre sono state trasportate in ospedale. Il bilancio poteva essere peggiore visto che il mercatino era particolarmente affollato, con migliaia di persone a fare shopping. Secondo quanto riportato dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, lo scontro a fuoco sembra sia avvenuto tra due gruppi di persone. "Per ora, sembra che i feriti fossero tutti probabili partecipanti all'alterco", ha detto Gonzalez, come riporta Fox News, "nessun passante innocente è stato ferito, per quanto ne sappiamo". Almeno due pistole sono state recuperate sul posto. I tre feriti sono stati trasportati in un ospedale locale e le loro condizioni non sono al momento note. Non è ancora chiaro se sul posto siano stati fermati dei sospetti.