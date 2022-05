Mosca domani sospenderà forniture elettricità a Finlandia

Secondo la società di rete finlandese "non vi è alcuna minaccia per l'adeguatezza dell'energia elettrica in Finlandia". L'energia elettrica proveniente dalla Russia rappresenta circa il 10% del consumo totale del paese scandinavo

La Russia da domani 14 maggio sospenderà le forniture di elettricità alla Finlandia . Lo ha annunciato la compagnia che eroga il servizio, Rao Nordic Oy, a causa di bollette non pagate dal 6 maggio. ( GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE )

"Nessuna minaccia per la Finlandia"

"Siamo quindi obbligati a sospendere l'importazione di energia elettrica dal 14 maggio", ha spiegato la utility russa Inter Rao. L'interruzione dell'esportazione di energia elettrica in Finlandia avverrà a partire da sabato alle 01:00 ora locale (venerdì alle 22:00 Gmt). Fingrid, la società di rete finlandese, ha sottolineato che "non vi è alcuna minaccia per l'adeguatezza dell'energia elettrica in Finlandia". L'energia elettrica proveniente dalla Russia rappresenta circa il 10% del consumo totale della Finlandia. Secondo Fingrid, "le importazioni mancanti possono essere rimpiazzate sul mercato importando più elettricità dalla Svezia e in parte anche attraverso una maggiore produzione domestica".