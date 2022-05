Scontri durante i funerali della giornalista uccisa Abu Akleh

Mondo

Continuano le manifestazioni in varie città russe contro il conflitto armato. Almeno trecento le persone fermate nella capitale per 'manifestazioni non autorizzate'. A San Pietroburgo sono stati arrestati anche dei reporter, secondo quanto riporta la piattaforma Avtovaz Live, citata dal Moscow Times. Dal 24 febbraio sono oltre 14mila le persone portate via dalla polizia durante le proteste

Solamente a Mosca sono almeno 300 persone già arrestate "per manifestazioni non autorizzate". In tutta la Russia, in un'altra domenica caratterizzata dalle proteste contro la guerra, ci sono anche nove giornalisti fermati. In totale, nel Paese, sono oltre 800 i manifestanti arrestati.Lo riferisce il sito OVD-Info precisando che 817 cittadini sono stati portati via dalla polizia in 37 città