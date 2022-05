Cisgiordania, uccisa una giornalista di Al Jazeera

Una giornalista di Al Jazeera è morta dopo essere stata colpita da spari alla testa durante alcuni scontri tra l’esercito israeliano e miliziani palestinesi che si sono consumati nel campo profughi di Jenin, Cisgiordania. La donna, Shireen Abu Akleh, 51 anni, sarebbe stata uccisa “a sangue freddo” dalle forze israeliane, riporta Al Jazeera. L’esercito di Tel Aviv (IDF) – fa sapere il suo portavoce - sta indagando sulla “possibilità” che Abu Akleh sia invece rimasta ferita perché colpita da palestinesi armati. "Abbiamo proposto ai palestinesi di condurre insieme questa inchiesta, lo vogliamo", ha spiegato una fonte militare israeliana. sottolineando che "l'esercito ovviamente non prende di mira i giornalisti". In un comunicato ufficiale, Al Jazeera ha definito l’uccisione della giornalista come una "violazione delle leggi internazionali" e ha chiesto alla comunità internazionale di ritenere le forze israeliane responsabili "dell'uccisione voluta". La presidenza di Abu Mazen ha parlato di un "crimine di esecuzione" da parte dei militari israeliani e ha detto di ritenere "il governo israeliano pienamente responsabile di questo atroce crimine", riferisce l'agenzia Wafa. Un altro cronista – Ali Samoudi, del network Al Quds - è rimasto ferito negli scontri. In condizioni stabili, ha detto che - insieme alla collega uccisa e ad altri reporter - si trovava nelle "vicinanze delle scuole dell'Unrwa vicino al campo di Jenin". Tutti, sottolinea Samoudi, "indossavano elmetti e divise da giornalisti". Il gruppo "è stato preso direttamente di mira dalle forze di occupazione".

L'uccisione di Abu Akleh

Abu Akleh, si legge su Al Jazeera che cita il ministro della Salute palestinese, è stata portata in ospedale in condizioni critiche dopo essere stata ferita. Lì è poi stata dichiarata morta. Le dinamiche non sono ancora del tutto chiare. Un’altra reporter della stessa testata per cui lavorava Abu Akleh, Nida Ibrahim, ha dichiarato che l’ipotesi per cui la collega sia rimasta uccisa perché colpita alla testa dagli israeliani è supportata da alcuni video girati al momento degli scontri. Abu Akleh - “una giornalista molto rispettata”, come la definisce Ibrahim – lavorava con Al Jazeera dalla fine degli anni '90. Nel 2000 aveva coperto la seconda Intifada palestinese.