Giornalista Al Jazeera uccisa, verso indagine indipendente. I funerali

Mondo

Il premier israeliano Naftali Bennett, fino a questo momento rimasto cauto verso la Russia, nella giornata di sabato 5 marzo è volato a sorpresa a Mosca da Vladimir Putin per tentare una mediazione nel conflitto ucraino, in quella che è stata la prima visita di un leader straniero al Cremlino dopo l'attacco a Kiev. I due hanno poi parlato di nuovo al telefono domenica, giornata in cui Bennett ha sentito anche Scholz e Macron

Con il cancelliere tedesco, Bennett ha discusso di "vari temi, inclusa la situazione fra l'Ucraina e la Russia", riporta il Times of Israel citando lo staff di Bennett. Il premier israeliano ha parlato nel corso della serata due volte con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Bennett in serata ha poi concluso la sua visita in Germania ed è rientrato in Israele