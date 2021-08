Abu Mazen e Benny Gantz: incontro a Ramallah

Il presidente palestinese e il ministro della Difesa israeliano si sono incontrati in Cisgiordania. Si tratta del primo faccia a faccia dopo molto tempo tra esponenti di alto livello di Palestina e Israele. Da quanto si apprende, affrontati temi collegati alla sicurezza, alla diplomazia e agli affari civili

Il presidente palestinese Abu Mazen e il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, si sono incontrati nella notte tra ieri, 29 agosto, e oggi a Ramallah, in Cisgiordania. Un faccia a faccia, quello tra Gantz e Abbas, che viene visto come una vera e propria svolta dopo la quasi totale interruzione della comunicazione tra lo stesso Abu Mazen e i leader israeliani negli ultimi anni, sotto la guida dell’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Di fatto, si è trattato del primo incontro ad alto livello tra importanti personalità di Israele e Palestina dopo circa 10 anni. Un summit che segue la recente riunione tra il premier Naftali Bennett e il presidente Joe Biden a Washington.

I dettagli dell’incontro

"Il presidente Abu Mazen - ha scritto su Twitter Hussein al-Sheikh, consigliere del capo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) - ha incontrato il ministro Benny Gantz a Ramallah. Insieme hanno discusso tutti gli aspetti delle relazioni tra israeliani e palestinesi". L'ufficio di Gantz ha spiegato che i temi affrontati sono collegati alla sicurezza, alla diplomazia e agli affari civili. "Gantz ha detto ad Abu Mazen - ha proseguito l'ufficio del ministro della difesa - che Israele è pronto ad assumere una serie di misure tese a rafforzare l'economia dell'Anp e si è parlato anche di modellare la realtà di sicurezza, civile ed economica di Giudea e Samaria (Cisgiordania) e di Gaza". Sempre secondo l'ufficio di Gantz, la riunione è stata divisa in due parti: alla prima hanno partecipato rappresentanti della sicurezza dei rispettivi fronti, la seconda ha invece visto un faccia a faccia tra Abu Mazen e il ministro israeliano. Fonti vicine al premier Bennett, citate da Haaretz, hanno fatto sapere che allo stato attuale non c'è in corso "un percorso diplomatico con i palestinesi". Tuttavia, va notato che l'ultima volta che israeliani e palestinesi si incontrarono a questo livello fu nel 2010 all'inizio del secondo mandato del premier di Benyamin Netanyahu.