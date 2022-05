L’allerta della Banca centrale russa: economia ad alto rischio

Economia

Il pagamento in dollari per cedole su eurobond in scadenza nel 2022 e 2042 per 648 milioni ha fatto scendere la probabilità di un fallimento del Paese, ma la situazione economica è difficile. Secondo i numeri della Banca centrale russa sono diminuiti i rischi di una spirale inflazionistica e si assiste a un rafforzamento del rublo