Guerra Ucraina, Camera Usa approva aiuti per 40 miliardi di dollari

Via libera della Camera dei Rappresentanti Usa, con 368 voti a favore e 57 contrari, a un pacchetto da 39,8 miliardi di dollari di aiuti militari, economici e umanitari per l'Ucraina. La tranche comprende sei miliardi di dollari per l'assistenza alla sicurezza e 900 milioni per il sostegno ai rifugiati. A votare 'no' sono stati 57 deputati repubblicani. "Il popolo ucraino sta combattendo la battaglia per la sua democrazia e - ha detto la speaker Nancy Pelosi - anche per la nostra". (IL LIVEBLOG SULLA GUERRA - LO SPECIALE)