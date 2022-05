Draghi da Biden: impegno per la pace tra Russia e Ucraina

Il premier ha detto al presidente Usa che si deve "utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili"

"Nel loro incontro nello studio Ovale Joe Biden e il premier Mario Draghi hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l'Ucraina e imponendo costi alla Russia": lo afferma la Casa Bianca in una sintesi del colloquio. Draghi ha detto che si deve "utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili". I due statisti hanno discusso anche di misure sicurezza alimentare ed energia e si sono impegnati a lavorare insieme sulle crisi globali. "Putin pensava di dividerci e ha fallito", ha detto Draghi. La Camera Usa ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 40 miliardi di dollari proposto da Biden (LO SPECIALE GUERRA DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).