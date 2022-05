Hong Kong, arrestato il cardinale Joseph Zen. Vaticano: "Preoccupati"

Il cardinale Joseph Zen è una figura di primo piano a Hong Kong come guida spirituale della comunità e del movimento democratico, noto per essersi esposto in prima persona contro le brutalità della polizia e la pressione di Pechino sull'ex colonia. Zen aveva aspramente criticato anche le politiche del Vaticano e le trattative con la leadership comunista cinese, prendendo di mira l'accordo provvisorio sulla nomina congiunta dei vescovi che era "irriguardoso", spiegò, nei confronti di quei milioni di fedeli che a costo della loro vita continuavano a coltivare la fede in Cina, sfidando la repressione e le vessazioni delle autorità.

Gli arresti

Gli arresti di oggi a Hong Kong rientrano in una vasta operazione di polizia che ha interessato gli ex amministratori del fondo: un quarto fiduciario, l'ex professore associato aggiunto Hui Po Keung, è stato arrestato martedì mentre stava per prendere un volo per la Germania. Il restante fiduciario, Cyd Ho Sau-lan, in carcere per il ruolo avuto nelle manifestazioni illegali durante le proteste del 2019, non è stato raggiunto al momento da alcun provvedimento restrittivo.