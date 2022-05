Gb, il principe Carlo legge il Queen's Speech al posto di Elisabetta

Prima defezione per la sovrana dal 1963 a causa di problemi di mobilità. L'erede al trono ha letto i passaggi del discorso alle Camere riunite con il programma del governo. "Il governo di Sua Maestà giocherà un ruolo chiave nel difendere la democrazia e la libertà nel mondo, compreso il continuare a sostenere il popolo dell'Ucraina" e il "massimo impegno per l'unità della Nato". Una cerimonia in cui debutta anche il principe William, al lato di suo padre come secondo in linea di successione

Massimo impegno per l'unità della Nato e sostegno all'Ucraina (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Questo uno dei passaggi più significativi del Queen's Speech letto dal principe Carlo in Parlamento al posto della regina Elisabetta. I medici di Sua Maestà hanno consigliato riposo per la sovrana per motivi precauzionali, a causa di problemi di mobilità: è la prima defezione dal 1963. Un'occasione che costituisce anche il debutto di Carlo in questo appuntamento istituzionale, con il compito di leggere il programma del governo presentato a Camere riunite, in occasione dell'inaugurazione della nuova sessione parlamentare. Una cerimonia in cui debutta anche il principe William, al lato di suo padre come secondo in linea di successione.