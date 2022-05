Volo Ryanair dimentica un intero gruppo di passeggeri all'aeroporto

Cronaca

Covid, cosa fare se il volo viene cancellato: tutte le informazioni

Rinunciare alla vacanza a causa della pandemia non vuol dire rinunciare anche ai soldi spesi per il biglietto aereo. Sono previste specifiche tutele per i passeggeri, a patto che vengano rispettate determinate condizioni

Continuano i problemi per chi ha deciso di approfittare delle vacanze di fine anno per tornare a viaggiare e prendere l’aereo. Secondo il sito Flightware, solo il 28 dicembre sono stati cancellati oltre tremila voli e nella giornata di oggi ne sono già stati sospesi oltre duemila. Le compagnie aeree hanno attribuito molti cambi di programma al coronavirus, motivo per cui alcuni addetti ai lavori sono, tra l’altro, in isolamento o in quarantena

L’orizzonte non sembra più roseo. Secondo il Corriere della Sera, nelle prossime settimane verranno cancellati in Italia almeno 2.800 voli a causa del calo del traffico, dovuto alle nuove restrizioni introdotte dai Paesi. Una decisione che riguarderà, secondo il giornale di via Solferino, circa 500mila persone che negli ultimi mesi hanno prenotato tratte nazionali e internazionali