Traffico aereo 2021, Enac: +52,5% rispetto al 2020, ma -58% pre-Covid

Gli italiani hanno ripreso a volare dopo la pandemia. Lo confermano i dati pubblicati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile. Nel 2021 c’è stato un aumento del 52,5% del traffico aereo rispetto al 2020 anche se si è registrato un notevole calo di voli in Italia (-58,1%) rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. Il ritorno alla mobilità - soprattutto nel secondo semestre - è in linea con quanto succede nel resto del mondo, fa sapere l’Enac. Che poi fornisce ulteriori dati sul traffico aereo in questo periodo. Sono 80.464.535 i passeggeri dei voli di linea e charter transitati negli aeroporti italiani nel 2021. Il traffico nazionale (con 42,2 milioni di passeggeri) ha registrato un incremento maggiore, +68% rispetto a quello internazionale ch ha segnato +38% rispetto al 2020 (con 38,3 milioni di passeggeri).

L'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico passeggeri con circa 11,6 milioni. Milano Malpensa con 9,5 milioni ha un'incidenza dell'11,9%, Bergamo con 6,4 milioni ha una quota dell'8%, Catania con 6,1 milioni arriva al 7,6% e Napoli con 4.6 milioni al 5,7%. Per il 2021 la graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia Ryanair con 20,7 milioni di passeggeri, seguita da Wizz Air , con 5,1 milioni di passeggeri e da Alitalia con 4,9 milioni di passeggeri. A livello di traffico nazionale le compagnie che nel 2021 hanno superato 1 milione di passeggeri trasportati sono Ryanair con 7,8 milioni di passeggeri; Alitalia con 3,8 milioni di passeggeri; EasyJet con 2,2 milioni di passeggeri; Volotea con 2,2 milioni di passeggeri; Wizz Air con 1,8 milioni di passeggeri; Malta Air

Giovannini: dati Enac indicano ottimismo per futuro

"I dati positivi del traffico aereo forniti dall'Enac ci fanno guardare con ottimismo al futuro di un settore strategico, che ha particolarmente sofferto durante la crisi sanitaria". Lo dichiara il ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Enrico Giovannini. "Il ritorno alla normalita' - prosegue Giovannini - e' legato all'aumento della propensione alla mobilita' che deve avvenire sempre in piena sicurezza. Molto dipendera' dai comportamenti individuali anche in questa fase di alleggerimento delle misure di protezione: quanto piu' responsabili saranno tanto piu' il settore potra' tornare ai livelli esistenti prima della pandemia e assicurare un servizio di qualita' per gli spostamenti anche in vista dell'estate" prosegue Giovannini che parla di un progetto ambizioso: il Ministero è impegnato insieme a Enac alla predisposizione del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti che valorizzerà la rete aeroportuale nazionale partendo dalla concreta domanda di mobilità con particolare attenzione allo sviluppo delle forme di intermodalità, in primis con la rete ferroviaria".