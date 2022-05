Zelensky invita Scholz e Steinmeier a Kiev

Volodymir Zelensky ha invitato a Kiev il cancelliere tedesco Scholz e il presidente Steinmeier. Quest’ultimo ha avuto oggi una conversazione di 45 minuti con il presidente ucraino, nella quale ha ribadito il pieno appoggio della Germania all'Ucraina. ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Le recenti tensioni tra i due Paesi

Per gli analisti c’è un chiaro segno della volontà di entrambe le parti di superare le recenti tensioni nate con il tentativo fallito del presidente tedesco di recarsi a Kiev insieme ad altri leader europei. Steinmeier aveva trascorso giorni a preparare la visita con il presidente polacco, ma è stato poi sorpreso con pochissimo preavviso dalla cancellazione del governo ucraino. In una nota delle autorità di Kiev si leggeva che Steinmeier non era il benvenuto. Da allora, il caso ha causato forti tensioni tra il governo tedesco e l'Ucraina e gli ambienti governativi hanno parlato di "affronto". Il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente rifiutato un viaggio in Ucraina, facendo anche riferimento al modo in cui è stato trattato Steinmeier.