Russia: per ora no accordo per incontro Papa Francesco-Putin

Mosca si prepara a festa 9 maggio. Cremlino: "No dichiarazione guerra"

Nel Den Pobedi, il Giorno della Vittoria, la Federazione celebra la sconfitta del nazismo del 1945 e ricorda le vittime che furono circa 27 milioni. Un’occasione per per rinforzare lo spirito patriottico e mostrare al mondo la potenza delle forze armate, quest’anno ancor di più alla luce della guerra in Ucraina. Il Cremlino però assicura: quel giorno non arriverà nessuna dichiarazione di guerra

Niente leader stranieri, una lettera “Z” disegnata nel cielo sopra la Piazza Rossa e un’allerta sicurezza. A Mosca sono iniziati i preparativi per la parata militare del 9 maggio in occasione del V-Day. Ma intanto il Cremlino chiarisce: non c'è alcuna intenzione di dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina e quindi la mobilitazione generale in occasione della ricorrenza

Il Den Pobedi, il Giorno della Vittoria sul nazismo in quella che i russi chiamano la "Grande guerra patriottica" (1941-'45), è la festa laica più sentita nella Federazione, anche per l'enorme tributo di vittime immolate contro Hitler: circa 27 milioni, di cui un terzo militari