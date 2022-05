Ucraina, Kiev: Ungheria informata in anticipo dell'invasione russa

Danilov: l'Ungheria pensava di impadronirsi del nostro territorio

approfondimento

Guerra in Ucraina, chi sono i foreign fighters italiani

Secondo Danilov, che rispondeva a una domanda sulla possibilità di un blocco da parte di Budapest all'eventuale adesione di Kiev alla Nato, il premier magiaro Viktor Orban era stato informato in anticipo da Putin, ma non solo. Secondo Kiev, addirittura l'esercito ungherese avrebbe pensato di mettere in piedi un'operazione per annettere la Transcarpazia, in caso di successo rapido della campagna di guerra russa in Ucraina. "L'Ungheria, che dichiara apertamente la sua cooperazione con la Russia - ha attaccato Danilov - era stata avvertita in anticipo da Putin che ci sarebbe stato un attacco al nostro Paese. Per qualche ragione pensava di poter impadronirsi di parte del nostro territorio". Un altro dato riportato dai media ucraini è che Il 22 febbraio, due giorni prima dell'attacco russo, l'Ungheria aveva deciso di trasferire truppe al confine occidentale dell'Ucraina.