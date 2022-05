Ucraina, appello del Papa: "Corridoi umanitari a Mariupol"

Il Papa chiede corridoi umanitari per Mariupol. "Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare ogni giorno di maggio il rosario per la pace. Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, città di Maria, barbaramente bombardata e distrutta", ha detto al Regina Coeli. "Rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone intrappolate nell'acciaieria di quella città", è l'appello di Papa Francesco. "Soffro e piango pensando alle sofferenze della popolazione ucraina", ha poi aggiunto il Pontefice (GUERRA IN UCRAINA: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).