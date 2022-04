Gerusalemme, scontri sulla Spianata nell’ultimo venerdì di Ramadan

Sembra tornata la calma - dopo gli scontri di questa mattina tra manifestanti palestinesi e polizia - sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei). Lo ha fatto sapere la stessa polizia secondo cui la Spianata è stata riaperta ai fedeli musulmani in attesa di entrare per le preghiere dell'ultimo venerdì di Ramadan. Un giorno nel quale, a Gerusalemme, è tornata a salire la tensione.

Gli scontri

Sarebbe di 42 il numero dei manifestanti palestinesi feriti da lacrimogeni e proiettili di gomma nei violenti scontri con gli agenti. Gli agenti hanno anche fermato 3 manifestanti. Gli scontri sono iniziati in mattinata con decine di dimostranti - ha fatto sapere la polizia - che hanno cominciato a tirare pietre e fuochi d'artificio contro gli agenti e verso il sottostante Muro del Pianto e poi si sono barricati nella moschea di al-Aqsa. La polizia è entrata in azione sulla Spianata in modo da disperdere i dimostranti che, secondo i media, erano in gran parte mascherati, e sventolavano bandiere di Hamas. La polizia da giorni, proprio in previsione di oggi e in base agli incidenti degli ultimi venerdì, aveva rinforzato i controlli proprio nella Città Vecchia.