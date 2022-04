Westminster, parlamentare guarda porno nella Camera dei Comuni

Dal Partygate al Pornogate, passando per Basic Instinct, il Parlamento britannico non sembra conoscere tregua. Uno scandalo via l’altro. L’ultimo vede protagonista un cosiddetto “frontbencher” del partito conservatore (quindi un parlamentare con un incarico all’interno dell’esecutivo) che avrebbe guardato un porno sul proprio cellulare mentre si trovava in aula e con a fianco una viceministra. Quest’ultima, scandalizzata, avrebbe rivelato la cosa ad altre colleghe di partito. La notizia è arrivata al Daily Mirror (il primo, a suo tempo, a svelare il cosiddetto partygate) che l’ha pubblicata e ha messo in subbuglio uno dei parlamenti più antichi al mondo proprio mentre si stava tenendo il Question Time del primo ministro Boris Johnson.