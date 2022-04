California, pitbull aggredisce bimba di un anno: madre lo accoltella

Una mamma californiana ha affrontato due pitbull per difendere la figlia di un anno, ferendone uno a morte. Il fatto è avvenuto la scorsa domenica sera, intorno alle 22.30 ora locale, a Pico Rivera, cittadina della Contea di Los Angeles. La bambina era in casa in braccio alla nonna quando i cani sono entrati di corsa dal cortile verso la cucina. Uno dei due animali è saltato addosso alla bambina, aggredendola e azzannandola alla gamba. La madre ha sentito e si è precipitata in soccorso. "L'ho pugnalato per allontanarlo da mia figlia" ha raccontato a Fox11. "Tra il cane e mia figlia, ho scelto mia figlia. Ho fatto quello che dovevo perché non voleva lasciarla andare".