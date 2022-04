Verbania, donna aggredita da un cane: risarcimento da 200mila euro

Il giudice ha riconosciuto alla famiglia dell86enne, poi deceduta per altre cause, il danno subito per il peggioramento repentino delle sue condizioni di salute e il rimborso delle spese mediche sostenute

Un risarcimento di quasi 200mila euro è stato riconosciuto ai figli di una donna di 86 anni che nel 2016 venne aggredita dal cane del vicino di casa. Secondo il giudice del Tribunale di Verbania, l'anziana, che tre anni dopo morì per altre cause, a seguito dell'aggressione “ha subito il passaggio da una condizione invalidità permanente quantificabile nella misura del 50 per cento ad una condizione di invalidità permanente quantificabile nella misura del per cento" e per questo la Corte ha riconosciuto agli eredi il risarcimento. A riportare la notizia è la Repubblica.

L'aggressione e la decisione del giudice

Secondo quanto riportato dal quotidiano, nel settembre del 2016 la donna, è andata a trovare uno dei suoi figli ma nel cortile è stata aggredita da un cane meticcio di grossa taglia, lasciato libero, che l'ha buttata a terra causandole la frattura di una spalla e una ferita al volto. Il giudice, che ha calcolato un risarcimento per la "perdita del rapporto parentale", ha riconosciuto alla famiglia della donna il danno subito per il peggioramento repentino delle sue condizioni di salute e il rimborso delle spese mediche sostenute.