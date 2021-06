2/10 ©Getty

Wasabi ha avuto la meglio su una rosa di finalisti di tutto rispetto, tra cui anche un whippet e un bulldog francese. Come scrive il New York Times, Wasabi è il figlio di un campione pechinese e pronipote di Malachy, il vincitore del Best in Show 2012 che è stato allevato proprio dal proprietario di Wasabi, David Fitzpatrick (nella foto)

